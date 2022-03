Nel corso delle ultime due sessioni di calciomercato, il general manager Tiago Pinto è riuscito nell’intento di tagliare quasi tutti gli esuberi. In alcuni casi, come con Pau Lopez, Cengiz Under e molto probabilmente Justin Kluivert, ricavando anche dei tesoretti da reinvestire in futuro. Ci sono però altri calciatori che non rientrano più nei piani di Mourinho e che dovranno cambiare aria nella prossima stagione.

