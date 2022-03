Calciomercato Roma, il Napoli “aiuta” Mou | Strada spianata per il suo pupillo

Calciomercato Roma, il via libera che ribalta tutto: il Napoli possibile alleato di José Mourinho? Le ultime indiscrezioni d’Oltremanica.

A caccia di un regista. No, non ci stiamo riferendo al possibile invito per un cast cinematografico, ma l’input che ormai da tempo José Mourinho ha lanciato alla dirigenza: per fare il definitivo salto di qualità, il riscatto di Sergio Oliveira non basta.

Dire che lo Special One avrebbe voluto già da tempo Granit Xhaka, è ormai un’asserzione assioma: incontrovertibilmente dimostrabile. Che la pista che porta all’elvetico sia sempre più vicina a riaprirsi, pure. I segnali che trapelano d’Oltremanica sono eloquenti: la stagione di Granit con i “Gunners” è stata tutto fuorché esaltante, ed Arteta avrebbe dato ordini di cominciare a scandagliare il terreno, alla ricerca di rinforzi di qualità. E così, oltre ai vari Bissouma, Ndidi e Douglas Luiz – l’ultimo, entrato anche nei radar giallorossi – si è aggiunto anche Fabian Ruiz, con i londinesi che hanno tutta l’intenzione di affondare il colpo.

Calciomercato Roma, assalto Arsenal per Fabian Ruiz | Via libera Xhaka

Autore del goal che ha deciso la sfida contro la Lazio, ma più in generale sempre più negli schemi di Luciano Spalletti, lo spagnolo classe ’96 fa gola a diverse squadre. Come evidenziato da fourfouttwo.com, però, nelle ultime ore è da segnalare l’irruzione dell’Arsenal, che rischia seriamente di far saltare il banco. L’ex Real Betis è valutato dai partenopei circa 50 milioni di euro, ma la sensazione è che il patron Aurelio De Laurentiis possa accontentarsi di una cifra più bassa, per non correre il rischio di perdere uno dei suoi gioielli a zero, riproponendo la stessa situazione accorsa con Lorenzo Insigne. Anche la Roma osserva la situazione da una postazione privilegiata, dal momento che Tiago Pinto potrebbe approfittare dell’eventuale acquisto da parte dell’Arsenal di Ruiz, per affondare la zampata per Xhaka.