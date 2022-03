Calciomercato Roma, Premier rifiutata | Pinto sfida Juve e Milan

Calciomercato Roma, il giocatore ha rifiutato la Premier League: Tiago Pinto rimane in corsa e sfida Juventus e Milan

Un piccolo segnale il giocatore lo ha lanciato, almeno stando alle informazioni che sono state riportate dal Sun in Inghilterra. Ha rifiutato l’offerta dell’Arsenal in Premier League, facendo capire chiaramente che al di là della Manica non vuole andare a giocarci. Insomma, la Roma rimane in corsa, anche se la concorrenza è davvero importante e non riguarda solamente le squadre della Serie A.

Certo, Tiago Pinto può ancora sperare di riuscire a strappare Mazraoui: l’esterno dell’Ajax che va in scadenza di contratto ha ormai deciso di lasciare la Eredivisie alla fine della stagione per trovarsi una nuova sistemazione in Europa. La società giallorossa lo ha messo nel mirino da molto tempo, e allo stesso modo l’esterno difensivo seguito da Mino Raiola è entrato nel mirino di Juventus e Milan che hanno fiutato l’affare a parametro zero.

Calciomercato Roma, avanti il Barcellona

Ma non solo come detto club italiani: così come riportato da calciomercato.it in questo momento davanti a tutti ci sarebbe il Barcellona di Laporta, che avrebbe già incontrato Raiola nel tentativo di portare Mazraoui al Camp Nou. E, questa situazione comunque, potrebbe in qualche modo coinvolgere la Roma.

Sì, perché prendendo Mazraoui, i catalani si priveranno sicuramente di Dest, l’altro esterno difensivo che Tiago Pinto ha monitorato nel corso dell’ultimo periodo e che potrebbe fare al caso di Mourinho la prossima stagione. Anche in questo caso però c’è da battere la concorrenza che è meno importante: il Monaco ci ha fatto più di un pensiero, ma davanti ad una possibile offerta giallorossa l’esterno americano potrebbe decidere di prendere la via della Capitale.