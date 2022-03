Roma-Atalanta, il contatto Abraham-Demiral è stato “riproposto” anche dal difensore: il messaggio sui social.

La Roma è riuscita ad imporsi senza particolari patemi d’animo, conquistando tre punti al cospetto di un’Atalanta imbrigliata e mai seriamente pericolosa.

Con uno squillo di Abraham, i giallorossi hanno suggellato una prima frazione di gioco nella quale hanno a più riprese messo in apprensione la retroguardia orobica; sugli scudi Mkhitaryan e soprattutto l’ex bomber del Chelsea, che ha ingaggiato (e vinto nettamente), il duello personale ingaggiato con Merih Demiral, che in occasione del goal è stato letteralmente messo in scacco dal movimento fulmineo dell’attaccante inglese. Poco prima, c’era stato un contatto (assolutamente fortuito) tra i due, con Abraham che, per inerzia, era finito con il calpestare la gamba di Demiral: episodio punito con il giallo dal direttore di gara Massa, in quella che l’ex arbitro Luca Marelli ha definito un’interpretazione assolutamente corretta. Tuttavia, sui social, il difensore ha postato un messaggio alquanto polemico.

Roma-Atalanta infinita: il messaggio di Demiral sui social

Immortalando contemporaneamente il video dell’episodio “incriminato”, e la foto della gamba malconcia per la tacchettata subita, Demiral ha scritto: “Cos’era questo?”, con chiaro riferimento al provvedimento dell’arbitro che, a suo dire, avrebbe dovuto punire in altro modo l’intervento di Abraham. In maniera unanime, però, l’attenzione mediatica ha preso posizione netta su quanto accaduto: lo scontro, per quanto duro sia risultato, non era passibile di un cartellino rosso, provvedimento che sarebbe risultato troppo severo, alla luce della non intenzionalità del gesto di Abraham, che non è riuscito a controllare il movimento del piede ed è franato addosso al suo difensore, in anticipo.