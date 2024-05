Svolta Roma, rinforzo UFFICIALE prima del Bayer

Svolta Roma, De Rossi sorride in vista del doppio confronto di Europa League contro il Bayer Leverkusen di Xabi alonso

La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria sotto la guida di Daniele De Rossi, che cerca di preparare al meglio le ultime gare rimaste, in particolare quella di giovedì contro il Leverkusen di Xabi Alonso. Le ultime partite hanno evidenziato un’emergenza per i giallorossi, dovuta ai tanti impegni ravvicinati che hanno affaticato alcuni dei calciatori titolari.

Uno degli assenti era proprio Romelu Lukaku, uno dei protagonisti della seduta odierna di allenamento, durante la quale sono arrivate decisamente buone notizie per Daniele De Rossi, pronto più che mai a chiudere la sua prima stagione alla Roma nel migliore dei modi.

Svolta Roma, il recupero prima del Bayer

A Trigoria oggi nonostante la giornata di festa si è tenuta come di consueto la seduta di allenamento. Buone notizie per De Rossi, che in vista del Leverkusen recupera Lukaku, Pellegrini e Smalling, tutti e tre infatti si sono allenati in gruppo e sperano in una maglia da titolare contro il Bayer.

A preoccupare maggiormente erano proprio Romelu Lukaku e Lorenzo , con il primo rimasto in tribuna durante la partita contro il Napoli, mentre il secondo era l’unico assente agli allenamenti.