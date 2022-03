Calciomercato Roma, non solo Milano | Svolta Dybala

Calciomercato Roma, spunta un nome a sorpresa per l’ingaggio di Dybala. Questi gli ultimi aggiornamenti.

Il nome della Joya è stato accostato ai giallorossi a partire dal mese di gennaio, quando iniziò a diffondersi una suggestione giustificata dal fatto che un’operazione del genere non sarebbe stata poi così dissimile da quella che ha portato a Roma, inaspettatamente, José Mourinho. Ad acuire la speranza dei tifosi fu poi, soprattutto in quelle settimane, la non felicissima situazione creatasi a Torino tra il numero 10 e la dirigenza bianconera.

Questa sembrava aver trovato un accordo lo scorso autunno per rinnovare il contratto a chi, al netto degli infortuni, ha rappresentato nell’ultimo lustro uno dei profili più importanti e talentuosi della Juventus. Proprio nei giorni precedenti (e successivi) all’infausto Roma-Juve dello scorso gennaio, nacquero degli alterchi a distanza tra giocatore e società.

Quest’ultima chiedeva comprensione a chi, pur avendo dato e dimostrato tanto, non ha mai dato garanzie fisiche tali da giustificare richieste economiche importanti come quelle da lui avanzate, a quasi 29 anni compiuti. D’altro canto, lo stesso argentino si aspettava un trattamento diverso, come palesato dall’ormai divenuta famosa non-esultanza in occasione del gol con l’Udinese, arrivato qualche giorno dopo le altrettanto note e chiarissime dichiarazioni di Arrivabene.

Calciomercato Roma, spunta lo scenario a sorpresa per Dybala: le ultime

Ad oggi, Dybala non ha ancora messo la firma su un contratto che impedirebbe la sua sortita a zero la prossima estate. Insieme a Morata e Vlahovic, l’ex Palermo ha dimostrato di poter formare un terzetto offensivo tutt’altro che banale ma la sensazione è che la sua permanenza a Torino, nonostante le sua indubbie qualità, sia tutt’altro che scontata.

Ecco, dunque, giustificate le plurime attenzioni e avances nate nel recente periodo, volte a convincerlo a cambiare casacca ma non necessariamente campionato. Se la suggestione Roma è sempre rimasta tale, assumendo connotati quasi onirici, tutt’altro discorso è da farsi per Inter e Milan, che hanno palesato nei suoi confronti un interesse concreto.

L’ennesima conferma è arrivata in queste ore da “La Repubblica” che ha poi sottolineato come, alla non poco copiosa fila di pretendenti che potrebbe crearsi prossimamente, è da aggiungersi anche una squadra a sorpresa. Ci riferiamo al Betis Siviglia che, sempre stando alla suddetta fonte, starebbe cercando di anticipare la fitta concorrenza.