Calciomercato Roma, futuro deciso per Dybala | Annuncio in diretta

Calciomercato Roma, è arrivato l’annuncio che conferma come il futuro di Paulo Dybala sia ormai quasi certamente destinato a cambiare.

Ci sono tante questioni in casa giallorossa che hanno preoccupato i tifosi nel più o meno recente periodo e che sembrano destinate a infiammare la prossima finestra di mercato, una volta aver compreso con chiarezza quelle che saranno le disponibilità economiche del club a partire dal prossimo giugno. Molto dipenderà anche da quello che sarà il futuro cammino della Roma sia in campionato che in Conference League. E se la vittoria di ieri sul campo del Vitesse fa ben sperare per il prosieguo dell’avventura europea, è chiaro che la gara di ritorno dovrà essere affrontata con grande voglia e concentrazione.

Tra coloro che sembravano non essere certi di una riconferma in giallorosso anche Sergio Oliveira, autore del gol con cui ieri la Roma ha sbancato il campo del Vitesse. Il futuro del portoghese è stato disambiguato da Pinto pochi minuti prima del fischio di inizio, quando il gm si è esposto sulla questione rinnovo del centrocampista ex Porto e degli obiettivi italiani ed europei della Roma.

Calciomercato Roma, annuncio in diretta su Dybala: “Lascerà la Juve”

Ma le manovre per costruire la Roma del prossimo anno sono già ampiamente iniziate. E se, come è ovvio, il finale di stagione avrà un peso non secondario, è altrettanto chiaro che siano diversi i profili su cui Tiago Pinto sta concentrando la propria attenzione. Il General Manager ha chiaro l’obiettivo della prossima sessione: consegnare a Mourinho una rosa sempre più forte. Per raggiungerlo è necessario cercare di portare in giallorosso elementi di grande spessore, magari cogliendo le opportunità che il calciomercato sa offrire. Tra queste potrebbe rientrare Paulo Dybala, ancora lontano dal rinnovo con la Juventus.

Ne ha parlato a CMIT TV l’agente Pasquale Gallo, convinto che l’addio del numero 10 alla maglia bianconera sia scontato: “Per me è già fuori dalla Juve“, ha spiegato. Gallo si è detto perplesso per questa separazione: “Quattro scudetti su cinque di Allegri sono stati opera di Dybala, Mandzukic e Cuadrado. Dove andrà Dybala io tiferò per lui e per la sua squadra“. Per quanto riguarda il futuro dell’attaccante, Gallo ha lasciato aperte tutte le opzioni: Inter, Bayern, Liverpool, Napoli, sono tante le squadre che potrebbero tentare Dybala. Infine, una stoccata alla dirigenza bianconera: “Io non capisco la società, vuole risparmiare su Dybala e poi si tiene i rami secchi. Vedi Chiellini, Bonucci. E invece i Demiral e i Romero sono andati via. Gli errori sono cominciati da Higuain, che ci è costato 200 milioni”