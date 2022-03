Calciomercato Roma, finisce tra i cedibili | Mourinho gongola

Il calciomercato estivo comincia a muovere, con largo anticipo, i primi passi. E le ultime notizie che giungono faranno certamente piacere a Mourinho.

Fu la prima richiesta di José Mourinho da allenatore della Roma: alla squadra, secondo lo Special One, manca un regista. Un calciatore capace di diventare il punto di riferimento per i compagni in fase di costruzione, un elemento di qualità e di personalità. La campagna acquisti invernale, con l’arrivo di Sergio Oliveira, ha migliorato le cose solo in parte. Il portoghese, protagonista di un impatto straordinario con il nostro Campionato, ha poi accusato un calo di forma.

L’infortunio al piede lo ha certamente rallentato, ma al di là delle questioni legate alle prestazioni del numero 27, il dato di fondo rimane un altro: Oliveira è un eccellente centrocampista, ma non un regista. Fu lo stesso Mourinho a chiarirlo in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio del giocatore. Insomma: al di là dell’importante rinforzo regalato da Pinto a gennaio, Mou continua a pensare che alla Roma serva anche l’innesto di un giocatore con caratteristiche diverse.

Calciomercato Roma, finisce sul mercato | Mou lo aspetta

D’altra parte la prossima sessione di calciomercato potrebbe vedere la Roma particolarmente attiva. La missione dei giallorossi è di rinforzare la rosa, compiendo un altro step di crescita verso l’obiettivo finale dei Friedkin e di Mou: il ritorno ad altissimi livelli del club. Per questo il General Manager Tiago Pinto è già attivo su diversi fronti, alla ricerca dei profili più adatti al caso giallorosso. Ma per quanto riguarda il ruolo di regista, l’obiettivo ideale di José Mourinho è già noto da tempo.

Si chiama Granit Xhaka e fu la prima richiesta che Mou avanzò alla dirigenza dopo il suo arrivo a Trigoria. L’affare con l’Arsenal non andò in porto, ma l’allenatore non ha mai smesso di pensare allo svizzero. E ora, con la sessione estiva che si avvicina, il discorso potrebbe tornare d’attualità. Secondo il Daily Express, infatti, i Gunners avrebbero stilato una lunga lista di elementi da mettere sul mercato nel prossimo giugno (Maitland-Niles compreso) e tra loro rientra anche Granit Xhaka. Lo svizzero, spiega il tabloid, non trova molto spazio nello scacchiere di Arteta e rappresenta uno dei profili ideali con cui l’Arsenal potrebbe finanziare il proprio mercato in entrata. Insomma: Mou torna a sognare l’arrivo del suo pupillo.