Colpo di scena Kvaratskhelia, Napoli-Roma col botto: c’è il nero su bianco

Le indiscrezioni legate al futuro di Kvaratskhelia tengono in ansia il Napoli. Il blitz potrebbe far saltare il banco da un momento all’altro.

Grazie all’incornata vincente di Cristante, la Roma di Daniele De Rossi è riuscita ad ottenere un altro successo importantissimo. Con i tre punti conquisti al “Blue Energy Stadium”, i giallorossi hanno conquistato tre punti di vitale importanza con cui tenere a debita distanza l’Atalanta.

In vista del tour de force che accompagnerà il finale di stagione di Dybala e compagni, quella conquistata contro i friulani è una vittoria dal peso specifico non indifferente. Come evidenziato nel post partita, però, De Rossi si aspetta risposte importanti anche dalla prova del nove del Maradona contro il Napoli. Definire complicato il periodo di forma della compagine di Calzona, contestata dai propri tifosi e lontani parenti di quelli visti all’opera solo un anno fa, sarebbe un eufemismo. Vero è, però, che Osimhen e compagni hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque in gara secca.

Kvaratskhelia nel mirino del Barcellona: nuova telenovela prima di Napoli-Roma

Tuttavia, non sono poche le grane da risolvere in casa Napoli. A cominciare dalla grana Kvaratskhelia, il cui futuro è ancora tutto da sciogliere e potrebbe rivelare clamorose novità.

Secondo quanto evidenziato dalla Georgia, infatti, nella prossima settimana l’entourage di Kvara arriverà in Italia. L’obiettivo è quello di provare a trovare l’accordo con il presidente del Napoli per il prolungamento del contratto del suo assistito. L’ipotesi di un addio, però, sta cominciando a prendere quota con il passare delle settimane. La permanenza di Xavi sulla panchina del Barcellona, ad esempio, potrebbe spingere i blaugrana ad affondare il colpo per il tuttocampista del Napoli, che avrebbe messo il georgiano in cima alla lista dei desideri. Si prospetta dunque una sessione estiva di calciomercato densa di profondi cambiamenti per i partenopei. Il futuro di Kvara potrebbe riservare clamorose novità.