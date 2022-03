Formazioni ufficiali Udinese-Roma | Le decisioni su Zaniolo e Sergio Oliveira

Udinese-Roma, le formazioni ufficiali: le scelte di José Mourinho per quanto concerne l’utilizzo di Zaniolo e Sergio Oliveira.

Turning point importante per la stagione della Roma che, reduce tra vittorie consecutive tra Campionato e Conference League, vuole continuare a macinare punti per provare a cullare il sogno chiamato Champions League, mettendo a distanza di sicurezza la Lazio, prossima avversaria di Pellegrini e compagni.

Mourinho deve far fronte alla duplice assenza di Kumbulla e Mkhitaryan, entrambi squalificati: in difesa, assieme a Smalling e Mancini, agirà Ibanez, mentre sulla linea della trequarti spazio a Zalewski, resosi protagonista di ottime prestazioni sia contro lo Spezia, che contro l’Atalanta. Il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Tammy Abraham, con l’inglese che nelle ultime uscite stagionali è andato in goal con una continuità disarmante, rappresentando il faro delle manovre offensive della Roma.

Udinese-Roma, le formazioni ufficiali: Zaniolo al fianco di Abraham

A supportare il bomber inglese ci sarà Nicolò Zaniolo: l’intesa tra i due sta crescendo, prova ne sia l’azione da cui è scaturito il goal vittoria contro l’Atalanta. Il tuttocampista di Mou è atteso da una banco di prova importante. Ritorna dal 1′ anche Sergio Oliveira, protagonista della gara di Conference contro il Vitesse con il goal vittoria, ma anche con l’espulsione che ha costretto i suoi compagni a difendere il vantaggio acquisito, negli ultimi minuti di gioco. Ecco le scelte dei due allenatori:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski, Pellegrini, Zaniolo, Abraham

UDINESE (3-5-2) Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez; Molina, Pereyra, Jajalo, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.