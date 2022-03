Calciomercato Roma, non solo Liga | Spunta la pista tedesca

Mentre la Roma si prepara alla sfida di domani sera contro il Vitesse, arrivano importanti voci di calciomercato in vista dell’estate.

Non c’è un attimo di sosta nella stagione della Roma. I giallorossi attraversano in questo momento il periodo più caldo dell’anno, con impegni ravvicinati e di grande importanza. E così dopo il pareggio strappato all’ultimo respiro sul campo dell’Udinese, è già tempo di vigilia. Domani sera allo Stadio Olimpico andrà infatti in scena la gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Vitesse. Un match che può spalancare alla squadra di José Mourinho le porte dei quarti di finale.

I giallorossi partono dal vantaggio ottenuto in Olanda, dove una settimana fa si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Sergio Oliveira. Il portoghese, però, domani non sarà a disposizione: espulso nel finale del match di andata, il numero 27 è chiaramente squalificato. Al di là delle scelte di formazione, però, a contare sarà l’approccio alla gara e la voglia di passare il turno per alimentare il sogno di arrivare fino in fondo alla competizione.

Calciomercato Roma, interesse in Bundesliga | Addio scontato

Il tutto, chiaramente, senza dimenticare che domenica la Roma è attesa da un altro appuntamento cruciale: il derby. Insomma, quattro giorni di fuoco prima della sosta per gli spareggi delle Nazionali. Alla ripresa, ad inizio aprile, i giallorossi sfideranno la Sampdoria nel match che apre il rush finale della stagione. Una corsa che determinerà, in parte, anche assetti ed equilibri in vista del calciomercato estivo e della prossima annata. Anche se, come è inevitabile, alcune valutazioni sono già state fatte da allenatore e dirigenza.

E mentre alcuni calciatori dovranno cercare di guadagnarsi una riconferma, per alcuni l’addio sembra l’unica strada percorribile. E’ il caso di Carles Perez, ai margini della rosa e utilizzato pochissimo da Mourinho, l’esterno spagnolo sembra destinato a fare le valigie in estate. Secondo quanto riporta il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, sul giocatore sarebbe vivo l’interesse di alcuni club tedeschi. A gennaio avevano bussato per lui alcune squadre spagnole: ora dalla Bundesliga si aggiungono nuove pretendenti. Insomma: qualcosa si muove e il futuro di Perez pare sempre più lontano dalla Roma.