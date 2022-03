Addio Dybala e assalto a Zaniolo, la Juve conosce già il prezzo della Roma

Addio Dybala e assalto a Zaniolo: la Juventus, dopo aver chiuso in maniera negativa con la Joya, conosce il prezzo della Roma per Nicolò

La notizia del giorno è senza dubbio il mancato accordo tra la Juventus e Dybala per il rinnovo del contratto. L’attaccante argentino quindi si libererà a parametro zero alla fine del campionato. Un addio traumatico per i tifosi della Juventus, su questo non ci sono dubbi, che potrebbe interessare da vicino anche la Roma.

Diventa indubbio, infatti, che con questo saluto la Juventus tornerà all’assalto di Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma, che ieri sera Mourinho non ha mandato in campo nel derby e gli ha anche preferito Bove nei minuti finali al posto di Pellegrini, è il primo obiettivo di Cherubini per la prossima stagione. Ci sarà una trattativa, questo sembra chiaro da un poco di tempo, e i torinesi conoscono già il prezzo del cartellino.

Addio Dybala, la Roma vuole 40 milioni per Zaniolo

Non meno di 40 milioni di euro. Sarà questa la richiesta di Pinto alla Juventus o a tutte le altre società che busseranno alle porte della Roma per cercare di prendersi Zaniolo per la prossima stagione. Nicolò ha un contratto con i giallorossi fino al 2024 ma ancora di rinnovo, con notevole adeguamento economico, non se ne parla. Una questione che Pinto vorrebbe affrontare alla fine del campionato, con calma quindi e a bocce ferme. Un tentennamento che potrebbe anche spingere la Juventus a tentare un assalto nelle prossime settimane con l’idea, forse, di anticipare tutti.

Insomma, sarà un’estate caldissima anche per la Roma la prossima, con Pinto che non è solo chiamato a cedere quei giocatori che non convincono più e che non fanno più parte del progetto, ma è anche atteso da delle operazioni importanti in entrata e in uscita che possono indirizzare il calciomercato della società giallorossa.