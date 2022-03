Ufficiale, definiti i prossimi anticipi e posticipi della Serie A. Ecco il calendario della Roma, tutti gli appuntamenti della volata finale.

Lunedi euforico per i tifosi della Roma, ancora entusiasti di quanto visto ieri pomeriggio allo stadio Olimpico. I giallorossi sono riusciti ad imporsi sui rivali della Lazio con un sonoro 3-0, frutto di una prova matura e determinata. Entusiasmo che si spera possa accompagnare i ragazzi di Josè Mourinho nella volata finale della stagione, ecco tra anticipi e posticipi, le date ufficiali della Serie A.

Ecco quando giocherà la Roma in Serie A, comunicato ufficialmente il calendario del campionato italiano dalla 31esima alla 34esima giornata di Serie A. Giallorossi reduci da un trionfo clamoroso, il 3-0 imposto agli acerrimi rivali della Lazio è rimasto impresso negli occhi dei tifosi. Trionfo che ha dato nuova solidità alla squadra giallorossa, che era reduce da tre uscite decisamente meno esaltanti sul terreno da gioco. Ora il campionato è fermo per la pausa Nazionali, ma il calendario dei prossimi tre impegni dei giallorossi è stato definito con l’ufficialità da poco diramata dalla Lega Serie A.

Anticipi e posticipi Serie A, il calendario ufficiale della Roma

Il derby di ieri ha assunto un valore importante anche in chiave classifica. Non solo la supremazia cittadina ad entusiasmare l’ambiente giallorosso, i tre punti conquistati da capitan Pellegrini e compagni sono valsi anche il sorpasso in classifica proprio ai danni dei biancocelesti. Doppia beffa per Maurizio Sarri, biancocelesti ora settimi in classifica con la Roma quinta due punti sopra. Anche l’Atalanta ha gli stessi punti della squadra allenata da Mourinho, ma deve ancora recuperare una gara. Il quarto posto è lontano, ma la lotta dal quinto al settimo pare serrata, con l’inserimento anche della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Sarà fondamentale non sbagliare nulla nell’ultima parte di stagione, il rischio di finire in una posizione anonima è concreto, senza dimenticare l’appuntamento europeo della Conference League, il 7 ed il 14 aprile contro il Bodo-Glimt. Ecco i prossimi tre appuntamenti in campionato dei giallorossi.

Domenica 3 aprile h.18:00 : Sampdoria-Roma

Domenica 10 aprile h.18:00: Roma-Salernitana

Lunedi 18 aprile h. 19:00: Napoli-Roma