Calciomercato Roma, l’addio è più vicino | “Ho passato mesi difficili”

Calciomercato Roma, l’addio definitivo sembra sempre più vicino. “Ho passato dei mesi difficili”. Un problema in meno per Pinto

Ha parlato per la prima volta da quando è andato via da Roma e soprattutto dopo la sua prima vera apparizione con la sua nuova maglia. Una buona prestazione che potrebbe aprire alle porte di una cessione alla fine del campionato. Ed è quello che ovviamente spera Tiago Pinto, general manager giallorosso, che avrebbe un problema in meno nella gestione delle risorse.

Parliamo di Gonzalo Villar, il centrocampista spagnolo che si è trasferito al Getafe e che nello scorso weekend è stato finalmente protagonista in campo dopo molta, moltissima panchina nei primi mesi della sua nuova esperienza. Parole che aprono come detto a un addio definitivo, visto che al momento è solamente in prestito: “Sono felice di aver aiutato la squadra – ha detto Villar – in un campo difficile come quello del San Mames”.

Calciomercato Roma, le parole di Villar

Poi ovviamente un pensiero anche a quella che è stata la sua esperienza, non certo da ricordare, nei primi mesi della stagione nella Capitale: “Venire qui è stato quello di cui avevo bisogno – ha confermato – dopo aver passato dei brutti momenti. Qui ho trovato un ambiente familiare e mi sembra di essere in questa squadra da 4 anni. Sto bene”.

Insomma, una dichiarazione d’amore nei confronti del Getafe che lasciano come detto le porte spalancate a un addio in maniera definitiva alla fine dell’anno. Villar come si sa non rientra più nei piani della Roma e nemmeno di quelli di Mourinho, che lo ha utilizzato davvero poco da agosto a gennaio. Poi il passaggio in prestito alla formazione spagnola che lotta per la salvezza. Pinto spera di dire addio al centrocampista in maniera definitiva.