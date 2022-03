Calciomercato Roma, salta l’affare in Serie A

Calciomercato Roma, l’agente chiude praticamente alla pista in Serie A: “Il club ha altre idee e non prende calciatori così”

Si chiude la porta per un possibile affare in Serie A. Ok, è vero, le porte del calciomercato sono infinite e tutto può realmente succedere, visto che l’interesse soprattutto la scorsa estate c’è stato, ma le parole dell’agente del calciatore lasciano realmente poco spazio alle interpretazioni.

Parliamo di Jordan Veretout, centrocampista francese in uscita da Trigoria, che a differenza di quanto si potesse immaginare – e cioè di un nuovo assalto per la prossima stagione – non dovrebbe rientrare nei piani del Napoli. A spiegarlo, a Radio Marte, è stato Mario Giuffredi, agente del calciatore: “Il Napoli non prende giocatori così – ha detto – e l’idea è quella di andare sui giovani anche per via del momento finanziario che tutti stanno vivendo”. Insomma, sembrerebbe chiuso l’affare in Serie A.

Calciomercato Roma, salta l’affare Veretout al Napoli

“Il Napoli ha già tanti centrocampisti di una certa esperienza – ha continuato ancora Giuffredi – e non è detto che non ne metta un altro dentro ma più giovane”. Inoltre, ha concluso poi l’agente di Veretout, il “Napoli non inizierà nessun mercato fin quando non ci sarà la certezza del posto nella prossima Champions League”. E questo, comunque, è un discorso che si può tranquillamente superare visto che gli azzurri salvo cataclismi sportivi hanno quasi la certezza di giocare la massima competizione europea la prossima stagione.

Insomma, per Veretout nella massima serie rimane il Milan. Mentre all’estero sembrano interessate Marsiglia e Newcastle. Con i francesi che per via degli affari piazzati con la Roma anche l’anno scorso, che sembrano leggermente favoriti.