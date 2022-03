Calciomercato Roma, cinquanta milioni per Zaniolo: questa è la richiesta di Pinto per il fantasista giallorosso. Sotto questa cifra difficile si muoverà

Per Zaniolo la Roma vuole cinquanta milioni. E forse anche qualcosa in più per via dei bonus che dovrebbero essere inseriti nell’operazione. Sotto quella cifra difficilmente l’affare si farà. Anche se il pressing della Juventus, iniziato a gennaio, continuerà anche a giugno spiega TuttoSport in edicola questa mattina.

La trattativa in poche parole ci sarà, anzi continuerà per la precisione e potrebbe anche portare a un addio di Nicolò che è entrato in maniera prepotente nell’ottica bianconera. Ma ci sono dei paletti da rispettare, soprattutto economici, altrimenti il fantasista che ha un contratto con la Roma in scadenza nel 2024, potrebbe anche rimanere, e cercare un prolungamento (difficile) per rimanere in giallorosso.

Calciomercato Roma, le mosse della Juventus

Le mosse della Juventus continueranno a essere identiche anche in estate secondo il quotidiano torinese. Cherubini per abbassare le pretese cash di Pinto, potrebbe inserire nell’operazione il centrocampista americano McKennie. Un profilo che, a quanto pare, dalle parti di Trigoria stimano per la sua personalità e soprattutto per quella capacità di inserirsi alle spalle dei difensori avversari con i tempi giusti. Sì, potrebbe realmente entrare nell’affare, ma la valutazione generale di Zaniolo non scenderà mai sotto i 50 milioni di euro.

Ovviamente le prossime settimane saranno caldissime. E più si avvicinerà la fine del campionato e più le temperature saliranno. C’è da capire inoltre quale sarà l’utilizzo di Zaniolo con la Roma nelle prossime uscite, dopo la panchina del derby. E anche la tribuna con la Nazionale non aiuta certamente in questo momento il morale di Nicolò.