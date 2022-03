Calciomercato Roma, scambio in Premier League: occasione per Mourinho

Terminata la sosta per le nazionali, nel weekend ripartirà il campionato e più in generale un periodo ricco di impegni per la Roma di José Mourinho. Tra Serie A e Conference League si giocheranno partite decisive che diranno di più sul bilancio stagionale: la vittoria nel derby ha ridato slancio e morale ai giallorossi per affrontare al meglio le ultime sfide. Intanto però il general manager Tiago Pinto è già al lavoro per migliorare la rosa a disposizione dello Special One per la prossima stagione.

