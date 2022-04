Calciomercato Roma, Pinto cala l’asso | Lazio KO

Calciomercato Roma, Pinto ha individuato il rinforzo in vista della prossima stagione. Su di lui, da tempo, anche la Lazio.

Dopo aver vinto il Derby in modo netto quanto meritato, nei prossimi mesi la stracittadina capitolina potrebbe ripetersi anche sul fronte mercato. I rapporti societari tra le due realtà non sono mai stati molto fervidi ma meno di un anno fa abbiamo assistito all’inatteso passaggio di Pedro da una sponda all’altra del Tevere.

Difficile credere che altri scenari del genere possano concretizzarsi nel prossimo futuro ma ciò non esclude la possibilità di assistere all’ingerenza romanista nei piani di Lotito e Tar. Come a Trigoria, anche nella tanto ospitale Formello si inizia a pensare a come migliorare la rosa in vista del prossimo futuro, soprattutto alla luce delle diverse uscite che sembrano essere state programmate in casa biancoceleste.

Calciomercato Roma, Pinto anticipa Tare per l’ingaggio di Mattia Casale

Come in casa Roma, anche per la Lazio servirà modificare il reparto difensivo, necessitante di migliorie e nuovi approdi che acuiscano profondità e qualità di una regione di campo non poche volte apparsa in difficoltà. I nomi monitorati dalle due dirigenze sono stati plurimi e, tra i vari, ce n’è uno di interesse comune.

Dopo avervi raccontato della possibilità di assistere ad una sfida anche a centrocampo, Mattia Casale sembra poter assumere nel prossimo futuro il valore di oggetto di contesa. Il difensore dell’Hellas Verona è seguito e apprezzato da ambedue ma, per il momento, tutto lascia credere che nel suo futuro possano esserci i colori giallorossi. Secondo quanto riportato da un sito contribuente all’audience de “La Gazzetta dello Sport”, Pinto starebbe cercando di anticipare la concorrenza maturando i primi contatti con il presidente Setti e il collega gialloblù, Tony D’Amico.