Calciomercato Roma, una freccia dall’Olanda: Mourinho sfida Spalletti

La Roma prende si spinge fino in Olanda per trovare rinforzi per la rosa di Mourinho: idea sulla fascia e sfida a Spalletti

Conference League obiettivo numero uno per la Roma in questo finale di stagione. Il pareggio di ieri sera contro il Leicester in Inghilterra nella semifinale di andata dà buone speranze ai giallorossi per la gara di ritorno, che si giocherà ancora una volta in un Olimpico infuocato sold out.

Proprio nella competizione europea c’è un giocatore che continua a mettersi in luce con le sue giocate, trascinando la propria squadra oltre i limiti. Così la Roma potrebbe osservarlo per rinforzare le fasce offensive, ma dovrà sfidare il Napoli, che sembrerebbe essere sulle sue tracce da diverso tempo.

Calciomercato Roma, idea Sinisterra: sfida al Napoli per l’esterno del Feyenoord

Il Feyenoord spaventa tutti in Conference League e supera per 3-2 i francesi del Marsiglia nell’altra semifinale di andata. Grande protagonista del match del De Kuip è stato Luis Sinisterra. L’attaccante colombiano ha servito l’assist per il primo gol e poi ha segnato il gol del raddoppio degli olandesi.

Prevalentemente esterno sinistro con la possibilità di svariare in tutte le posizioni dell’attacco, Sinisterra potrebbe essere un’ottima soluzione offensiva per la Roma della prossima stagione, soprattutto qualora Zaniolo dovesse fare le valigie. Al momento la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 20 milioni, ma bisognerebbe affrontare prima la concorrenza del Napoli. Infatti i partenopei avrebbero messo da tempo nel mirino il colombiano classe 1999 come possibile erede di Insigne. Dunque in estate potrebbe accendersi la sfida tra Mourinho e Spalletti per l’attaccante del Feyenoord che al momento è il secondo nella classifica cannonieri della Conference League con 11 gol.