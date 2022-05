Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso: doppio addio in estate

José Mourinho ha già scelto chi in estate dovrà lasciare la Roma: due addii sicuri scelti dal tecnico portoghese

Stagione che sta per volgere al termine e in casa Roma si iniziano a fare i primi bilanci in vista del prossimo anno e della prossima sessione di calciomercato estiva. Certo la squadra di Mourinho dovrà continuare a essere concentrata sul campo fino al termine delle partite in calendario, visto che giovedì contro il Leicester in palio ci sarà la finale di Conference League e in campionato bisogna cercare di chiudere al quinto posto.

Nel frattempo però la società insieme al tecnico portoghese iniziano a pensare sia agli acquisti per rinforzare la rosa che alle partenze. Due giocatori sembrerebbero essere ormai nella lista degli addii che avverranno in estate.

Calciomercato Roma, Maitland-Niles torna all’Arsenal: anche Afena fa le valigie

Sfoltire la rosa e cercare nuovi rinforzi, sicuramente questi saranno due principi fondamentali nella prossima sessione di calciomercato della Roma. La società e Mourinho hanno già iniziato a ragionare su chi potrebbe lasciare la capitale in estate e due nomi sembrerebbero essere già stati decisi.

Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, in primis la Roma dirà addio ad Ainsley Maitland-Niles, che dopo 11 presenze con la maglia giallorossa non ha convinto né l’allenatore e né la società. Dunque a fine stagione terminerà il prestito nella capitale e tornerà all’Arsenal. L’altro che dovrebbe fare le valigie invece è Felix Afena-Gyan, che dopo la doppietta contro il Genoa ha faticato ad affermarsi e dunque per la prossima stagione potrebbe essere girato in prestito per fare esperienza. Questi due però molto probabilmente saranno solo alcuni dei diversi addii che vedremo.