Calciomercato Roma, la richiesta di Mourinho: Abraham non basta

La Roma non è andata oltre il pareggio contro il Venezia ultimo in classifica e già retrocesso aritmeticamente in Serie B prima dell’inizio della partita. Non sono bastati 46 tiri per superare l’avversaria che ha giocato in inferiorità numerica per più di un tempo. In realtà l’ultima partita stagionale della Roma all’Olimpico è stata un’istantanea perfetta dei limiti attuali della squadra giallorossa, come ammesso dallo stesso Mourinho a fine partita, quando ha indicato chiaramente quali dovranno essere i miglioramenti in vista della prossima stagione.

