Calciomercato Roma, ribaltone a centrocampo: ne resta solo uno

Calciomercato Roma, ribaltone in mezzo al campo: Mourinho ne spedisce via tre. Ne rimane solamente uno per la prossima stagione

Ne resterà soltanto uno. No, non è un gioco, uno di quelli che siamo abituati a vedere nei film o in tv. Praticamente, questa, è la decisione di José Mourinho per la prossima stagione. In mezzo al campo, nel reparto che dovrebbe vedere il maggiori numero di innesti per lo Specal One, sarà rivoluzione. Ne resta solamente uno, appunto, secondo le informazioni riportate questa mattina dal Corriere dello Sport.

Il primo sulla lista dei partenti, che potrebbe pure portare un buon gruzzoletto nelle casse giallorosse, è quello di Veretout: il centrocampista francese l’anno scorso è stato cercato dal Napoli. Poi, nel corso di questi mesi, è comparso anche l’interesse del Milan che dovrà andare a sostituire Kessie. Ma secondo il quotidiano romano c’è un ritorno di fiamma importante in Premier League: con il Newcastle che si starebbe facendo nuovamente sotto per chiudere la situazione.

Calciomercato Roma, resta solo Bove

Ampliando il discorso, altri due giocatori ovviamente sono in partenza. Diawara e Darboe non hanno messo più piedi in campo da gennaio in poi, e allora è normale che la Roma li voglia piazzare. I due, a quanto pare, hanno degli estimatori in Premier League e davanti ad una buona offerta saluteranno la compagnia. Per il secondo, qualche tempo fa, si parlava anche di un possibile prestito. Vedremo.

Chi rimane quindi? L’unico certo in questo momento è il giovanissimo Bove, uno che è entrato nel cuore di Mourinho. In lui lo Special vede delle qualità importanti, che lo hanno anche portato a gettarlo nella mischia in alcune uscite delicate della stagione. Il solo quindi certo di rimanere ancora a Trigoria in quella che sarà la seconda stagione dell’allenatore portoghese sulla panchina giallorossa.