Calciomercato Roma, ha stregato Conte: offerta da 30 milioni

Calciomercato Roma, Antonio Conte fiuta il grande colpo: sul piatto 30 milioni di euro per provare a vincere la concorrenza.

Manca sempre meno alla gara contro il Feyenoord, appuntamento al quale i giallorossi si presentano forti della rotonda vittoria ottenuta contro il Torino, che ha permesso a Pellegrini e compagni di consolidare il sesto posto in classifica, che vale l’accesso alla prossima edizione dell’Europa League. Intanto, Pinto sta scandagliando il mercato alla ricerca di quelle soluzioni con le quali venire incontro alle richieste di José Mourinho.

Non sarà un’estate di rivoluzione in casa giallorossa; semmai, si provvederà a rintuzzare un organico, che soprattutto a centrocampo e sulle corsie laterali, però, potrebbe assistere a degli scossoni. Sarà un’estate all’insegna dei ritorni di fiamma? Scenario da non escludere a priori, anche perché da settimane nei dossier del genera manager dei capitolini aleggia nuovamente il fantasma di Granit Xhaka, per il quale, al momento, non sono comunque state avviate trattative concrete. Risposta definitiva che, invece, Pinto si aspetta da Mkhitaryan: il biennale messo sul piatto da tempo dovrebbe essere sottoscritto pochi giorni dopo la finale di Conference, ma occhio al possibile inserimento dell’Inter.

Calciomercato Roma, irruzione del Tottenham per Kostic

Nel caso in cui effettivamente i nerazzurri dovessero affondare il colpo, a quel punto la Roma potrebbe ritornare con ancora più convinzione su Kostic, profilo che comunque dalle parti di Trigoria non si smette di seguire. Autore di una stagione sopra le righe, culminata con la prestazione da urlo fornita contro il Rangers in finale di Europa League, il serbo ha destato l’attenzione di molti addetti ai lavori, al punto che, stando a quanto trapela dall’Inghilterra, Conte sarebbe stato letteralmente stregato dalla sua capacità di saltare l’uomo e giungere con continuità al cross. Come evidenziato dal Daily Express, il Tottenham sarebbe pronto a mettere sul piatto 25 milioni di sterline (poco meno di 30 milioni di euro), per beffare una concorrenza che annovera anche l’Inter, che potrebbe virare su Kostic qualora Perisic accettasse la corte della Juventus.