Calciomercato Roma, Mkhitaryan ha deciso: va all’Inter. Nessun rinnovo di contratto per l’armeno che avrebbe accettato la proposta nerazzurra

Il giorno dopo la finale di Tirana che ha permesso alla Roma di conquistare la Conference League, arriva la decisione di Mkhitaryan, almeno stando alle notizie riportate proprio in questi minuti dal Corriere dello Sport. Il centrocampista armeno, uscito nel primo tempo per il riacutizzarsi dei quel problema al flessore che lo ha tenuto fuori nella parte finale di stagione, probabilmente ha giocato la sua ultima partita con i colori giallorossi addosso.

Nessun rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Mkhitaryan avrebbe deciso di accettare l’offerta dell’Inter di Simone Inzaghi e diventare così il vice Calhanoglu all’interno del gruppo nerazzurro. Non si conoscono ancora i dettagli di questa operazione, ma le indiscrezioni dei giorni scorsi parlavano di un biennale a 3,5 milioni di euro all’anno per l’armeno. A breve inoltre dovrebbe sostenere le visite mediche propedeutiche alla firma del nuovo accordo.