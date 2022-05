Calciomercato Roma, bomba Mkhitaryan: incontro a sorpresa per il centrocampista armeno che sembrava destinato all’Inter. Svolta improvvisa

Una svolta improvvisa in quello che potrebbe essere il futuro di Mkhitaryan: il centrocampista armeno, che sembrava destinato all’Inter, dovrebbe avere un incontro con la dirigenza giallorossa nelle prossime ore. Ovviamente si parlerà di un rinnovo contrattuale che ad un certo punto sembrava essere sfumato. Ma Pinto, così come Mou, lo vorrebbero trattenere nella Capitale. E allora ci potrebbe anche essere uno sforzo economico da parte dei giallorossi.

La notizia è stata riportata da TeleRadioStereo che sottolinea come ci sia stato un rilancio da parte della società per cercare di convincere il centrocampista armeno a rimanere ancora nella Capitale. Una situazione quindi che non è ancora del tutto decisa e che potrebbe avere dei risvolti sicuramente inaspettati fino a pochi giorni fa.

Calciomercato Roma, incontro con Mkhitaryan

Mkhitaryan ha chiuso la stagione dopo pochi minuti dell’inizio della finale di Tirana per quel problema al flessore accusato nella gara contro il Leicester e che lo ha tenuto in dubbio anche per l’ultimo atto della manifestazione europea poi conquistata dalla Roma di Mourinho. Alla fine lo Special One aveva deciso comunque di mandarlo in campo nonostante le condizioni non fossero delle migliori, confermando quello che si era visto durante la stagione: dell’armeno il tecnico portoghese si fida ciecamente e vorrebbe tenerlo alle sue dipendenze anche il prossimo anno, per continuare quel progetto iniziato la scorsa estate e che ha già portato un trofeo nella bacheca della Roma.

Insomma, il futuro è ancora da scrivere. L’incontro ci sarà come detto nelle prossime ore e potrebbe portare a una svolta. La Roma vuole Micki e il centrocampista è pronto ad ascoltare l’offerta. Chissà, tutto può succedere. Anche quando sembrava tutto scritto.