Calciomercato Roma, bomba dall’Inghilterra: PSG su Mourinho

Calciomercato Roma, spunta l’esclusiva clamorosa dall’Inghilterra che allarma i tifosi giallorossi. Di seguito la ricostruzione.

La vittoria della Conference League era stato in grado di portare serenità e gioia ad una piazza che da tempo non festeggiava e che sembrava poter permettere un approccio all’estate e alla campagna acquisti molto più sereno e tranquillo. In realtà, le notizie fin qui giunte, potrebbero aver allarmato non poco i tifosi.

In questi giorni abbiamo infatti visto come gli scenari Mkhitaryan e Zaniolo possano portare alla perdita di due pedine considerate fondamentali da Mourinho ed entrambi ammirati in quella Milano rimasta per due anni di fila sede dello scudetto italiano. Il 22 ex Inter piace al Milan, per quanto le offerte giunte da Via Aldo Rossi non abbiano fin qui nemmeno catturato l’attenzione degli addetti ai lavori di Trigoria.

Per quanto concerne il centrocampista armeno, questo è prossimo alla scadenza contrattuale e, dalla giornata di ieri, sembrano essersi uniti tutti gli ingredienti per assistere ad una sicura sortita del 77, dopo tre anni in giallorosso. Al netto di voci e rumors, nella Capitale sembra comunque esserci un atteggiamento di ottimistica attesa, complice le parole arrivate qualche giorno fa da Tiago Pinto che garantivano la costruzione di una rosa degna del mister sedente in panchina.

Calciomercato Roma, Mourinho al PSG: le ultime dall’Inghilterra

Quest’ultimo figura infatti tra le non numerose ma comunque nemmeno esigue certezze presenti in casa Roma. Anche nella Capitale, il mago di Setubal ha dimostrato di essere, appunto, un uomo Special, vincendo laddove non accadeva da più di una decade. Le ultime notizie giungenti dall’Inghilterra avrebbero però del clamoroso e rischierebbero di mettere in serio pericolo la fiducia e l’ottimismo della piazza verso quel progetto triennale catalizzato dalla scelta dei Friedkin a maggio 2021.

Secondo il The Telegraph, infatti, il PSG avrebbe individuato in José il giusto tecnico dal quale ripartire in vista delle future stagioni. Nella capitale francese è infatti aria di grandi cambiamenti, dopo l’allontanamento di Leonardo e l’ingaggio di quel Luis Campos che avrebbe avuto l’incarico di individuare un nuovo allenatore. L’idea è quella di interrompere il rapporto con Pochettino, per sostituirlo con un top coach. Mentre lo scenario Zidane svanisce sempre di più, quello di Mou sembra poter prendere forma complice il rapporto professionale e amicale tra il giallorosso e il consulente sportivo dei transalpini nato ai tempi di Madrid.

L’eventuale esperienza francese, scrivono le penne d’oltremanica, aumenterebbe le possibilità di vedere Mourinho trionfare nuovamente in Champions, oltre che in un campionato che ancora non ha vinto. Giusto però sottolineare la popolarità di Mou a Roma e quelle parole di rassicurazione circa la sua permanenza giunte circa un mese fa dalla sua stessa bocca. A tranquillizzare i tifosi, poi, la chiosa delle colonne anglosassoni che evidenziano come lo stesso Campos sia interessato anche Galtier del Nizza. Pleonastico dire che l’attuale speranza dei tifosi della Roma sia quella di assistere al trasferimento di quest’ultimo dalla costa azzurra verso Parigi.