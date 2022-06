Calciomercato Roma, offerto dalla Juventus: risposta immediata

Il calciomercato estivo si infiamma e un’offerta alla Roma arriva dalla Juventus. Offerta la soluzione sulla fascia

La Roma è pronta a rinforzare la rosa di José Mourinho in vista della prossima stagione. In quella appena finita le lacune mostrate sono state diverse, così bisognerà intervenire intelligentemente sul calciomercato per portare nella capitale i giocatori funzionali per i piani del tecnico portoghese. In particolare la Roma avrebbe bisogno di rinforzi sulla fascia destra difensiva, dove Karsdorp non ha avuto alternative valide quest’anno.

A offrire una soluzione alla Roma per la corsia difensiva sarebbe stata la Juventus. I bianconeri infatti avrebbero proposto al club capitolino un giocatore per la fascia difensiva. La risposta della Roma sarebbe stata immediata.

Calciomercato Roma, la Juventus offre l’ex Luca Pellegrini: no dei giallorossi

Il calciomercato estivo è ormai entrato nel vivo in diverse trattative e anche la Roma si prepara per mettere a segno i primi colpi per rinforzare la rosa. Una delle priorità per i giallorossi sarebbe rinforzare la fascia destra difensiva, trovando una alternativa a Karsdorp. A offrire una soluzione al club capitolino sarebbe stata la Juventus.

Infatti, secondo quanto affermato dal giornalista Ugo Trani ai microfoni di ‘Centro Suono Sport’, la Juventus avrebbe offerto indietro ai giallorossi Luca Pellegrini, terzino sinistro inserito nell’affare che portò Spinazzola nella capitale. La risposta della Roma però sarebbe stata negativa, poiché il giocatore non rispecchia le qualità cercate da Mourinho e perché a sinistra ci sono già Spinazzola, Zalewski e Vina. Dunque no secco al ritorno di Pellegrini nella capitale dopo i prestiti a Cagliari e Genoa.