Calciomercato Roma, formula già trovata: firma e resta in Serie A

Calciomercato Roma, addio davvero a un passo: operazione in prestito con diritto di riscatto. Rimane in Serie A

Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina l’addio sarebbero veramente ad un passo. Un’operazione in prestito con diritto di riscatto: trattativa quindi che è in una fase assai avanzata, e che potrebbe regalare al Lecce di Baroni, neopromosso nella massima serie dopo una stupenda cavalcata nel campionato cadetto, un elemento che nella Roma di Mourinho si è messo in mostra. Lanciato appunto dallo Special One.

Parliamo di Felix, il giovanissimo attaccante che ha deciso con quella sua doppietta in casa del Genoa quella partita, e capace di conquistare l’attenzione anche di Pantaleo Corvino, uno che con i giovani ha sempre dimostrato di saperci fare. E che lo stesso direttore dei pugliesi ha avuto modo di ammirare da vicino in quella partita di Coppa Italia all’Olimpico. Insomma, ha fatto colpo Felix, che sarebbe pronto a trasferirsi in giallorosso. Nei giorni scorsi si era parlato anche di un interesse del Sassuolo, ma sembra che questa ipotesi ormai sia stata scartata.

Calciomercato Roma, Felix vicino all’addio

L’attaccante ghanese quindi è pronto a vivere questa nuova avventura, con gli stessi colori addosso ovviamente, ma in un’altra città che lo potrebbe consacrare in maniera definitiva nel calcio che conta. Secondo il quotidiano Baroni avrebbe già in mente dove utilizzarlo, come esterno d’attacco in un ipotetico 4-3-3. Che poi potrebbe essere il vero ruolo di Felix, che ha una bella corsa e che soprattutto, in quel modo, ha fatto quel gol a Genoa spettacolare: controllo orientato verso il centro del campo e botta rompere la rete.

Insomma l’affare è ad un punto di svolta. E potrebbe così concretizzarsi nello spazio di pochissimo tempo. Corvino ci ha visto lungo e Pinto per è disposto all’operazione.