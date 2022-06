Calciomercato Roma, sfida Mourinho-Spalletti in attacco

Calciomercato Roma, insidia Spalletti per Mourinho. Il Napoli si è inserito nella corsa, ecco come stanno le cose.

Abbiamo assistito soprattutto in questi ultimi giorni al diffondersi di tanti rumors e indiscrezioni legate a nomi altisonanti potenzialmente papabili per la Roma. A partire dal sogno (ma non utopia) Cristiano Ronaldo, passando per il possibile ritorno di Dzeko fino ad arrivare alle ultime su Edinson Cavani.

Certo, va detto che la presenza di una personalità e di una figura come quella di José Mourinho consente anche di azzardare a sognare, soprattutto dopo essere stato il fautore di una vittoria europea importante e aver lasciato intendere di voler continuare a crescere e a fare ancora meglio previa felice collaborazione e visione condivisa con Friedkin e adepti.

Le buone intenzioni, insomma, ci sono ma la situazione economica del club, non qualificatosi in Champions League e di certo non accusante meno degli altri il biennio pandemico, impone a Pinto e colleghi di fare attente valutazioni e bilanci prima di affondare possibili colpi. Lo stiamo vedendo in questi giorni con Celik, per il quale a Trigoria stanno cercando un punto di incontro che sembra ormai essere vicino ma anche con quello stesso Frattesi che gli addetti ai lavori si augurano di veder approdare alle condizioni giuste per il bene di tutte le parti coinvolte e delle tasche dei due texani.

Calciomercato Roma, inserimento Napoli per Solbakken

Restando in questo corpus di giocatori meno altisonanti ma non per questo poco importanti o relegabili ad una condizione di subalternità, riferiamo importanti aggiornamenti su Ola Solbakken. Se Ronaldo e Cavani rappresentano un importante fattore di distrazione, proprio come l’attesa di mister X a centrocampo, non bisogna comunque sottovalutare gli scenari che la dirigenza continua a monitorare al fine di giungere ad una tempestiva svolta.

Tra questi, si segnala proprio quello legato all’eclettico attaccante norvegese, divenuto causa principale del misfatto di ottobre contro il Bodo/Glimt e protagonista di una stagione più che positiva in Europa e in campionato. Quest’ultima, unitamente all’età e ad un contratto in scadenza il prossimo dicembre, ha suscitato non poca attenzione.

La Roma è sulle sue tracce da tempo e spera di trovare quanto prima un punto di incontro con una società i rapporti con la quale non sono di certo felicissimi. Le sensazioni sono comunque state positive ma ciò non deve far ignorare quanto annunciato da “Il Corriere dello Sport” in queste ore. A loro detta, infatti, anche il Napoli avrebbe maturato un certo interesse per il classe ’98, soprattutto alla luce delle diverse uscite destinate ad interessare la regione offensiva di Spalletti.