Calciomercato Roma, lo manda Ancelotti: nuovo scontro con l’Inter

Calciomercato Roma, nuova sfida con l’Inter: le ultime indiscrezioni dalla Spagna forniscono ragguagli su un possibile ritorno di fiamma.

Settimana spartiacque per la Roma sul fronte mercato. Dopo aver perfezionato la cessione di Bryan Reynolds, approdato al Westerlo con la formula del prestito con diritto di riscatto, i giallorossi proveranno a stringere per Celik, per il quale sono attesi nuovi contatti a stretto giro di posta.

Il terzino destro del Lille è considerato il tassello giusto da regalare a José Mourinho, alla ricerca di un vice Karsdorp: l’operazione con il Lille, come vi avevamo ribadito già da qualche giorno, dovrebbe essere indirizzata su una valutazione complessiva da 7 milioni di euro, anche se le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli. Intanto, dalla Spagna rimbalza un’importante indiscrezione, secondo la quale i giallorossi sarebbero ritornati a mettere gli occhi su Nacho, profilo in uscita dal Real Madrid.

Calciomercato Roma, anche l’Inter sulle tracce di Nacho: la situazione

Secondo quanto riportato da fichajes.net, il difensore centrale dei “Blancos”, utilizzabile all’occorrenza anche da terzino destro, non è considerato come una prima scelta da Ancelotti, e potrebbe partire quest’estate. Legato al Real da un contratto in scadenza nel 2023, per il classe ’90 si sarebbero fatte avanti sia l’Inter che la Roma, alla ricerca di un profilo duttile e versatile con cui rimpolpare i rispettivi reparti. Il nome di Nacho circola insistentemente da diverse sessioni di calciomercato in orbita Roma, ma al di là di qualche timido sondaggio esplorativo, in precedenza non era mai stato affondato il colpo con convinzione. Chissà che, a distanza di mesi, non si creino i presupposti giusti per una trattativa concreta. In questa stagione, Nacho ha comunque collezionato 42 presenze, impreziosite anche da 3 assist.