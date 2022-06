Calciomercato Roma, gol a parametro zero: Mou scioglie il dubbio tattico

Calciomercato Roma, proposto a Pinto un colpo grosso a parametro zero. I giallorossi ci pensano, ma decide tutto José Mourinho

Serve un attaccante alla Roma. Si sa. Il solo Tammy Abraham non può reggere per un’altra stagione intera tutto il peso dell’attacco giallorosso. Il centravanti inglese ha tirato la carretta sempre, e anche quando in alcune circostanze ha chiesto il cambio perché esausto del lavoro svolto durante i novanta minuti, lo Special One ha temporeggiato nel levarlo dal campo. Troppo importante nello scacchiere tattico del portoghese uno con le caratteristiche dell’ex Chelsea. Insomma, serve un elemento in grado di sostituirlo e, nelle occasioni, anche giocarci a fianco.

I profili che Tiago Pinto sta valutando sono diversi. Difficile ovviamente continuare a pensare a Dybala in questo momento – servirebbe proprio uno con le caratteristiche dell’argentino – l’attenzione, secondo il Corriere dello Sport, si starebbe spostando verso un altro profilo, già vagliato lo scorso anno prima di chiudere per Tammy. Il nome è quello di Andrea Belotti, attaccante svincolato che come vi abbiamo raccontato ieri ha un’offerta dal Monaco, che però sarebbe stato offerto alla Roma anche.

Calciomercato Roma, decide Mou

Ce lo ricordiamo tutti che la scorda estate Pinto sul nome di Belotti era uscito allo scoperto presentando un’offerta a Cairo. Il presidente del Toro, però, la ritenne quasi offensiva. Meglio così, diremmo noi, perché poi la Roma puntò forte e decisa sull’attaccante inglese. Adesso le cose sono diverse e Belotti potrebbe arrivare a parametro zero. Potrebbe essere quindi un innesto importante per lo Special One, che deve sciogliere solamente quell’unico dubbio, quello tattico.

Se il portoghese valutasse che i due possano coesistere all’interno della sua squadra, allora ci sono pochi dubbi che la Roma proverà a prendere Belotti. Altrimenti addio colpo a zero. E si continueranno a vagliare altre ipotesi.