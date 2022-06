Calciomercato Roma, dalla Spagna: “Ronaldo e Messi insieme”

Calciomercato Roma, la telenovela Ronaldo potrebbe concludersi con un vero e proprio finale inaspettato e dal sapore a dir poco clamoroso.

Stiamo assistendo in questa parentesi al diffondersi di tanti nomi e suggestioni all’ombra del Colosseo. In una piazza da sempre in grado di accogliere con entusiasmo e un pizzico di illusione le plurime voci di mercato, la presenza di un tecnico come José Mourinho favorisce e autorizza i tifosi a sperare in ricostruzioni e rumors che fino a qualche tempo fa sarebbero stati aprioristicamente catalogati come fake news.

La discriminante è legata non solo alla presenza di un tecnico come lo Special in panchina ma anche a quelle che furono le modalità del suo annuncio, contraddistinto da spontaneità e immediatezza ma, soprattutto, da un clamoroso silenzio precedente la nota ufficiale. Da un lato questo rappresenta un grandissimo punto di vantaggio per i Friedkin e i propri adepti, il cui modus operandi fin qui adottato potrebbe far credere che possano esserci annunci inattesi e sorprendenti.

Calciomercato Roma, in Spagna la sparano grossa: Messi e Ronaldo insieme?

Può essere questo il filo rosso degli attuali sentimenti romanisti, oscillanti tra il non volersi illudere e abboccare a voci e ricostruzioni che sembrerebbero essere pervasi dal ridicolo ma al contempo dalla voglia di anelare a ingaggi che potrebbero portare la Roma a cambiare ulteriormente dimensione e raggiungere vette ancora più alte dopo il cambio dimensionale avuto il 4 maggio 2021.

Senza pronunciarci ulteriormente sulla questione Cristiano Ronaldo e lasciando che sia il tempo a dare indicazioni, riportiamo importanti aggiornamenti raccolti da “ElNacional.cat“. A detta del portale iberico, infatti, la tanto discussa vicenda potrebbe prendere una piega inattesa dai più.

CR7 avrebbe chiesto a Mendes di tastare più terreni per poter valutare se e quando lasciare il Manchester United. Dopo aver militato allo Sporting Lisbona, allo stesso Manchester, al Real Madrid e alla Juventus, Cristiano potrebbe indossare l’ennesima gloriosissima casacca. Ci riferiamo a quella del PSG, un approdo al quale potrebbe concretizzarsi sulla base di uno scambio con Neymar. Solo voci, per ora, un po’come tutto ciò che sia emerso fin qui e che abbia riguardato uno dei giocatori più forti della storia di questo sport.