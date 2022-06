Calciomercato Roma, Milan in scacco: adesso cambia tutto

Calciomercato Roma, l’intreccio con il Milan: i rossoneri, stando a quanto trapela dalla Francia, potrebbero essere beffati.

Il mercato dei centrocampisti sta orientando diverse dinamiche piuttosto interessanti. Ne sa qualcosa la Roma, che dopo aver detto addio a Mkhitaryan, ha immediatamente focalizzato le proprie attenzioni su Matic, ma non solo. Nel mirino di Tiago Pinto è finito anche Frattesi, con l’opzione Douglas Luiz che non può essere trascurata in toto, e che potrebbe ritornare in auge nel caso in cui dovessero presentarsi i presupposti giusti.

Tuttavia, il brasiliano dell’Aston Villa sarebbe finito nel mirino anche del Milan: i rossoneri, infatti, hanno cominciato a tastare il terreno con l’entourage del centrocampista nei giorni scorsi, per non lasciarsi beffare nel caso in cui la trattativa per il trasferimento in rossonero di Renato Sanches non avesse dato i frutti sperati. A tal proposito, da attenzionare gli ultimi aggiornamenti che trapelano dalla Francia.

Calciomercato Roma, intreccio con il Milan: dietrofront inaspettato

Secondo quanto riferito da “Le Parisien”, infatti, il Psg avrebbe scavalcato il Milan nella corsa al mediano lusitano, con il quale Maldini aveva da tempo trovato l’accordo. Il forcing dei parigini avrebbe dato i frutti sperati, al punto che il Milan avrebbe dilapidato tutto il vantaggio che aveva accumulato grazie ad un’importante azione di convincimento prolungatasi nell’arco di diversi mesi. L’irruzione del club transalpino, però, ha fatto saltare il banco; nel caso in cui l’operazione Renato Sanches-Psg dovesse sortire il via libera ufficiale, non è escluso che i neo Campioni d’Italia possano entrare nell’ordine di idee di virare con decisione proprio su Douglas Luiz, da tempo sul taccuino di Pinto, e valutato dai “The Villans” circa 30 milioni di euro.