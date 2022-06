Calciomercato Roma, addio ufficiale: “Ho già scelto dove andrò”

Calciomercato Roma, l’addio è ufficiale. Cambierà squadra per il prossimo anno. “Ho già scelto dove andrò”

La decisione era sicuramente nell’aria da un poco di tempo. Le cose per lui non sono andate per il verso giusto, visto che come lo stesso diretto interessato ha confermato, sarebbe stato contento di rimanere in Italia, alla Fiorentina, dopo una stagione sicuramente importante. Ma così non è stato, e allora Torreira è in cerca di una nuova sistemazione. Anche perché lui, all’Arsenal, non ha nessuna intenzione di rimanere.

Intervista da El Telegrafo, il centrocampista ha chiuso le porte ad una permanenza in Premier League: “Non c’è nessuna possibilità che io rimanga, mi hanno detto che non c’è posto” ha confermato. Sottolineando anche il fatto che il suo entourage ha contatti con diverse squadre. Il contratto con i Gunners è in scadenza nel 2023: Torreira insomma potrebbe essere un’occasione anche per la Roma di Mourinho, che è alla ricerca di un elemento con importanti qualità tecniche, e pure di temperamento, in mezzo al campo.

Calciomercato Roma, l’annuncio di Torreira

Nella chiacchierata fatta con il quotidiano del suo Paese, l’ex Fiorentina ha anche annunciato dove andrà a giocare. Senza nemmeno troppi giri di parole. “Confermo che all’Arsenal non ci starò più perché ho sofferto molto – ha spiegato ancora – e mi è costato anche molto adattarmi. La mia idea è quella di andare in Italia o in Spagna” ha concluso.

Insomma, in poche parole, l’occasione Torreira potrebbe diventare un obiettivo per Pinto che in questo momento però sta cercando di chiudere delle altre trattative in mezzo al campo. Soprattutto quella Frattesi con il Sassuolo. Ma il nome dell’uruguaiano potrebbe anche stuzzicare il gm portoghese della Roma nelle prossime settimane.