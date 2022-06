Calciomercato Roma, ecco il nuovo blitz: lo scambio che sblocca tutto

Calciomercato Roma, fissato in giornata il blitz che potrebbe indirizzare in modo importante l’operazione: cifre e dettagli.

Il reparto sul quale si stanno concentrando con interesse le attenzioni della Roma è sicuramente il centrocampo. Con l’operazione Celik che, sebbene indirizzata, stenta a portare alla fisiologica fumata bianca, importanti novità si potrebbero registrare nell’incontro con il Sassuolo per Davide Frattesi.

La distanza tra domanda ed offerta, al momento, è ancora importante. Un altro nodo da sciogliere è quello legato all’eventuale inserimento di contropartite tecniche gradite ai neroverdi, che comunque non hanno alcuna intenzione di svendere uno dei gioielli della “bigiotteria” di Dionisi. Frattesi la sua scelta l’ha già fatta da tempo, accettando l’offerta messa sul piatto da Tiago Pinto, ma la strada da percorrere per giungere al traguardo è ancora molto lunga, e la giornata di oggi potrebbe rappresentare uno snodo cruciale.

Calciomercato Roma, Volpato nell’operazione Frattesi: ecco la chiave

Secondo quanto riportato da “Il Romanista“, nelle prossime ore ci sarà un nuovo contatto tra la Roma e il Sassuolo: un summit nel quale si farà il punto della situazione, provando ad incanalare la trattativa sui binari giusti. I neroverdi hanno dimostrato in lungo e in largo di rappresentare un vero e proprio osso duro in sede di contrattazioni. Nel caso in cui, però, i giallorossi dovessero entrare nell’ordine di idee di inserire nell’operazione, un profilo alla Volpato, ecco che i tempi di attesa potrebbero ridursi drasticamente. Servirà comunque molta pazienza, per portare alla corte di Mou un nuovo innesto, dopo Matic. Chiaramente Frattesi non è il solo nome finito sul dossier di Pinto, che continua a monitorare anche l’evolvere della situazione Douglas Luiz, che potrebbe finire nel mirino del Milan, ormai sempre più lontano da Renato Sanches, a un passo dal Psg.