Calciomercato, bomba Sky: “Dybala e Icardi insieme”

Calciomercato, è di questi minuti il clamoroso annuncio relativo al doppio e nobilissimo interesse.

Le strade del mercato sono sempre imprevedibili e hanno spesso in passato dimostrato di poter essere sorprendenti quanto magnifiche. Basti pensare all’inatteso annuncio di Mourinho a maggio 2021 ma anche alle tante altre trattative folli cui abbiamo assistito, non solo nella Capitale, negli ultimi anni.

Certamente anche la corrente campagna acquisti potrebbe riservare non poche sorprese, anche alla luce dei plurimi scenari interessanti e destinati a finire sul tavolo di discussioni e trattative di numerosi club. Basti pensare alla pista Zaniolo che in queste settimane sta suscitando non poca attenzione e causando altrettanta apprensione ai tifosi giallorossi. Proprio nella serata in cui vi abbiamo detto della possibilità di assistere ad una svolta su questo fronte nelle prossime ore, arrivano clamorosi aggiornamenti da Sky Sport.

Calciomercato, bomba Sky su Icardi e Dybala

Il noto esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha infatti in queste ore dato un clamoroso aggiornamento. Quest’ultimo interessa quel Paulo Dybala divenuto oggetto di grande contesa in queste settimane ma, ad oggi, a quasi due mesi dal suo saluto alla Juventus, ancora svincolato. Il suo contratto è scaduto ufficialmente ieri e sono tutt’altro che da escludersi novità già nei prossimi giorni.

Proprio su tale fronte, il su citato ha parlato di uno scenario a dir poco inatteso. Paulo sarebbe finito nel mirino del Monza di Galliani e Berlusconi, desideroso di regalare tante gioie ad una piazza che anelava da più di un secolo alla salita in Serie A e ora desideroso, come ammesso dallo stesso presidente ex Milan, di raggiungere nobilissimi traguardi.

I lombardi hanno quest’oggi sondato il terreno per Mauro Icardi, dicendosi interessati all’argentino e disposti ad accoglierlo previo l’incastro di diverse situazioni. A partire dalla disponibilità del PSG ad aprire al prestito con contributo sul pagamento dello stipendio, passando per la volontà dello stesso giocatore di ritrovarsi in quella Lombardia lasciata la quale non è più riuscito a far bene.

Come dicevamo, Mauro potrebbe però non essere l’unico argentino. Galliani avrebbe sondato il terreno anche per l’ormai ex 10 della Juventus ma, come evidenziato dallo stesso Di Marzio, si tratta di uno scenario a dir poco difficile e ancora più complicato rispetto a quello che potrebbe riportare l’ex Inter vicino Milano.