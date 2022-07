Nella storia della Serie A non sono state rare le sorprese Scudetto nelle stagioni post Mondiali. In questa occasione, visto che sarà la prima edizione di sempre giocata non in estate ma tra novembre e dicembre, non ci sono dei precedenti a fare storia. Mourinho proverà a fare la differenza da abile stratega qual è sfruttando un vantaggio.

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!