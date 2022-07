Calciomercato Roma, Felix con le valigie: ma la formula è un caso

Il futuro di Felix Afena-Gyan alla Roma inzia a essere un caso: i giallorossi avrebbero preso una decisione sull’attaccante

Il calciomercato della Roma inizia a entrare nel vivo e oltre ai nuovi acquisti bisogna ragionare anche sulle uscite dalla rosa. Infatti i giallorossi hanno tanti membri in rosa che non fanno parte del progetto di Mourinho per la prossima stagione. Alcuni erano già in squadra nella scorsa stagione e non sono stati utilizzati.

Inoltre ci saranno anche i giocatori che torneranno dai prestiti e che dovranno essere piazzati nuovamente. Tra i profili in uscita ci sarebbe anche quello di Felix Afena-Gyan, che dopo la fiducia iniziale di Mourinho, ha perso terreno nelle gerarchie, fino a essere inserito nella lista dei partenti. Ma la formula per l’addio diventa un caso.

Calciomercato Roma, addio Felix: i giallorossi non aprono al prestito

Un exploit che impressionò tutti quello di Felix Afena-Gyan a inizio stagione, ma poi il rendimento dell’attaccante classe 2003 ha iniziato una curva discendente, arrivando a finire nella lista degli indiziati per lasciare la capitale. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it però, la Roma sembrerebbe non voler cedere in prestito l’attaccante.

Diverse società di Serie A, soprattutto le neopromosse, hanno messo nel mirino Felix, ma i giallorossi non contemplerebbero il prestito, come avrebbe chiesto il Lecce tra le altre. Infatti per lasciar partire l’attaccante la società giallorossa vorrebbe la cessione a titolo definitivo. Vedremo dunque se da qui a fine mercato si troverà una nuova sistemazione definitiva per Felix o se la Roma cambierà idea sul prestito.