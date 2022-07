Calciomercato Roma, 30 milioni e lo “scarto” per Zaniolo al Milan

Calciomercato Roma, 30 milioni di euro e lo scarto per prendere Zaniolo. Il Milan ci prova così: Pinto ha già respinto l’offerta

Il nome di Zaniolo resterà caldo, e anche tanto, fin quando non ci sarà una comunicazione ufficiale da parte della Roma sul futuro del giocatore. Che rimane in uscita, come ormai è chiaro a tutto, ma che partirà solamente a giuste condizioni. Pinto lo vorrebbe cedere, ma davanti ad un’offerta di 60 milioni di euro. Si potrebbe scendere un poco, ma non più di tanto. Vedremo.

Su Zaniolo l’interesse della Juventus è reale, così come vi abbiamo anche raccontato questa mattina, ma si sa anche di un possibile interesse del Milan di Maldini, frenato ovviamente dal suo di contratto rinnovato solamente lo scorso 30 giugno, e cioè nel giorno della scadenza dello stesso. Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, i rossoneri comunque cercheranno di inserirsi nuovamente in questa trattativa, anche se, la prima offerta, è stata rispedita al mittente da parte di Pinto. Che ha, in questo caso, ragioni da vendere per dire di no.

Calciomercato Roma, Castillejo per Zaniolo

Secondo il quotidiano romano, il Milan avrebbe messo sul piatto 30 milioni di euro più il cartellino di Castillejo, l’esterno che è uno scarto al Milan. A Mourinho, spiega ancora il giornale, potrebbe piacere Pobega, centrocampista centrale di 22 anni già nel giro della Nazionale, per il quale però, Pioli, avrebbe messo il veto sulla cessione.

Sicuramente nuovi incontri ce ne saranno nei prossimi giorni, ma in questo modo la squadra campione d’Italia non potrà mai avvicinarsi al cartellino del numero 22 della Roma. Solamente cash: questa ormai è la decisione di Pinto per Zaniolo che ha un contratto in scadenza nel 2024 e quindi non prossimo alla scadenza. Il coltello dalla parte del manico, ancora, ce l’hanno i giallorossi.