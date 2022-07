Calciomercato Roma, telenovela Berardi: reazione a sorpresa

Calciomercato Roma, l’intrigo Berardi rischia di trasformarsi in una nuova telenovela: decisione a sorpresa.

Con il rebus Zaniolo ancora molto lontano da una risoluzione a stretto giro di posta, il profilo di Domenico Berardi non è sicuramente da scartare a priori in ottica Roma, anche se l’esterno offensivo del Sassuolo fa gola anche ad altri club in Serie A, Milan e Juventus in primis. Chiaramente se i bianconeri dovessero chiudere l’operazione Zaniolo, e i neo Campioni d’Italia mettere le mani su Ziyech, i giallorossi avrebbero la strada spianare per ingolosire il gioiello del Sassuolo con un’offerta allettante, che negli ultimi giorni avrebbe cominciato ad esternare il desiderio di provare quel grande salto in una big che fino ad ora gli è sempre mancato.

A fornire maggiori ragguagli sulla vicenda ci ha pensato Gianluca Di Marzio, che a Sky ha fatto il punto della situazione. Ecco le sue parole: “Berardi? Si tratta di un giocatore che è nella lista del Milan, della Juve e della Roma se esce Zaniolo. Ma nessuno si è presentato dal Sassuolo con un’offerta. Dipende dalla volontà del ragazzo: in questi giorni c’è una spinta emotiva di provare questo grande salto. Si vedrà quanto deciderà di spingersi con il Sassuolo, per tenere il prezzo basso ed ottenere la cessione.”