Calciomercato Roma, incontro Vigorelli-Juventus per Zaniolo: le ultime

Calciomercato Roma, incontro tra Vigorelli e la Juventus per discutere del futuro di Nicolò Zaniolo: le ultimissime.

Settimana assolutamente decisiva sul fronte Zaniolo. Dopo il colloquio avvenuto nella giornata di ieri tra Vigorelli e Tiago Pinto, in occasione del quale il general manager giallorosso ci ha tenuto a ribadire come la Roma non abbia alcuna intenzione di svendere il proprio gioiello, in questi istanti si sta materializzando un nuovo summit, questa volta tra l’entourage di Zaniolo e la Juventus.

I bianconeri, dopo i sondaggi esplorativi dei giorni scorsi, hanno preparato il terreno per un vero e proprio assalto all’esterno della Roma, per il quale, però, fino a questo momento non hanno ancora formulato alcun tipo di offerta ufficiale. Anche in quest’ottica l’incontro con Vigorelli potrebbe imprimere la svolta decisiva ad una trattativa che per adesso non è ancora partita ufficialmente, con tanto di proposta recapitata alla Roma.

Calciomercato Roma, incontro tra l’agente di Zaniolo e la Juventus

Incontro Zaniolo-Juventus, dunque. E la Roma? La posizione dei giallorossi è stata fino ad ora coriacea: Pinto ha ribadito come i discorsi per il rinnovo del contratto dell’esterno offensivo debbano essere messi momentaneamente in naftalina, non chiudendo mai all’ipotesi di una cessione. Ciò non significa, però, che il GM accondiscenderà ad ogni tipo di proposta della Juve: la Roma chiede almeno 50 milioni di euro per lasciar partire Zaniolo, e non vuole che nell’affare siano inserite contropartite tecniche. Negli ultimi giorni sono trapelate diverse indiscrezioni legate ad un eventuale inserimento nella trattativa di Arthur o Ranocchia, profili che non intrigano più di tanto i capitolini.