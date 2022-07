Calciomercato Roma, il Milan non molla: tripla idea di scambio

Calciomercato Roma, il Milan non molla la presa: le ultime indiscrezioni dall’Inghilterra che riferiscono novità su un possibile scambio.

Il settore del campo sul quale da tempo la Roma ha acceso i fari dei propri sondaggi esplorativi è sicuramente la mediana che, non a caso, è già stato rinforzato dall’acquisto di un calciatore d’esperienza come Matic. Il serbo, però, non sarà l’unico innesto per rimpolpare un centrocampo che nella scorsa stagione, dopo una prima fase costellata da alti e bassi, è riuscito comunque a chiudere in crescendo, rendendosi assoluto protagonista della vittoria della Conference League.

Il nome più attenzionato, neanche a dirlo, è quello di Davide Frattesi: i colloqui con il Sassuolo proseguono, anche se fino ad ora non si sono ancora creati i presupposti giusti per una fumata bianca. L’opzione legata all’inserimento nella trattativa di Volpato potrebbe imprimere la svolta decisiva, anche se sarà ancora necessario limare la distanza tra domanda ed offerta. Ecco perché i giallorossi, nel caso in cui dovessero anche riuscire a piazzare qualche esubero in mediana, continuano a tenere accesi i riflettori in Premier League, campionato nel quale milita, ad esempio, quel Douglas Luiz entrato improvvisamente nel mirino del Milan.

Calciomercato Roma, Milan-Douglas Luiz e tripla opzione di scambio

L’operazione per il brasiliano dell’Aston Villa, nell’ottica dei rossoneri, è chiaramente vincolata all’esito della trattativa per Renato Sanches che, dopo un periodo di impasse, nel quale si temeva che l’irruzione del Psg avesse clamorosamente rimescolato le carte in tavola, è tornato nuovamente nell’orbita di Maldini. I neo Campioni d’Italia, però, per non lasciarsi travolgere dall’esito degli eventi, continuano a sondare la situazione per Douglas Luiz. Dall’Inghilterra, e più nello specifico dal Birmingham Live, si ipotizza addirittura la possibilità di uno scambio con l’Aston Villa, ragionando sulle eventuali pedine da inserire in una trattativa per il centrocampista brasiliano. In quest’ottica, stando a quanto riferito, Pobega, Bennacer e Ballo Touré sembrerebbero essere i principali indiziati ad essere inseriti – ipoteticamente – in un maxi affare con i “The Villans”, che continuano a valutare Douglas Luiz circa 25 milioni di euro, sebbene il suo contratto con il club inglese scada nel 2023.