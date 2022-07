Roma-Trastevere 5-0: Mou cala il jolly | Ecco le reti della gara – VIDEO

Roma-Trastevere: il resoconto della prima amichevole dei giallorossi, e il tabellino completo. Ecco i video dei goal che hanno deciso la gara.

Prima sgambata per gli uomini di Mourinho, che contro il Trastevere hanno avuto modo di tastare i carichi di lavoro dell’inizio del ritiro. Un appuntamento al quale i giallorossi si sono presentati con delle assenze importanti – Zaniolo e Spinazzola su tutti: l’esterno offensivo ha saltato la gara per lombalgia, mentre il terzino per seguire un programma di lavoro personalizzato.

Dopo le tante voci legate agli affari di calciomercato, i tifosi erano ansiosi di vedere all’opera i propri beniamini: la torcia giallorossa non vede l’ora di poter far sentire la propria voce, in occasione delle uscite ufficiale della propria compagine. Smalling e compagni, in occasione della prima amichevole, hanno dovuto affrontare, dunque, il Trastevere: ecco come è andata.

Roma-Trastevere, i goal che hanno deciso l’incontro

Roma-Trastevere è terminata sul risultato di 5-0: primo tempo sicuramente a forti tinte giallorosse, durante il quale gli uomini di Mourinho – che ha deciso di varare dall’inizio la difesa a quattro, salvo poi ritornare nuovamente sulla difesa – hanno preso il largo, salvo poi amministrare la gara nella seconda frazione di gioco, e trovare altri tre goal. Spazio al debutto di Matic. Gara “stappata” da Chris Smalling, che su azione d’angolo ha portato in vantaggio i suoi. Di pregevole fattura il goal del raddoppio di Stephan El Shaarawy, che con una conclusione dai 25 metri è riuscito a trovare l’angolino. Nella ripresa, Shomurodov e una doppietta di Volpato hanno arrotondato il risultato.

ECCO il VIDEO dei GOAL pubblicato dal SITO UFFICIALE della ROMA –> https://www.youtube.com/watch?v=8lGVsVz3F_4