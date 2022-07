Calciomercato Roma, ultim’ora Sky: nuovo incontro per Frattesi

Calciomercato Roma, ultim’ora Sky: i giallorossi hanno incontrato nuovamente il procuratore di Frattesi, per fare il punto della situazione. Previsti nuovi contatti.

Dopo aver chiuso le operazioni legate a Matic, Svilar e Celik, Tiago Pinto è ora impegnato nella definizione di diverse operazioni in uscita che, se ultimate, nelle idee del general manager giallorosso dovrebbero spianare la strada ad altri colpi in entrata.

Non è un mistero che – da tempo ormai – la Roma segua osservi con molta attenzione l’evolvere della situazione Frattesi. Diversi incontri si sono già materializzati con i neroverdi, che però non sono stati propedeutici alla fumata bianca definitiva. Gli emiliani, che pur si sono dichiarati disposti ad accettare l’eventuale inserimento di una contropartita tecnica, non si schiodano dalla richiesta di 30 milioni di euro, che al netto della percentuale da detrarre alla Roma, fa sì che il cartellino di Frattesi sia valutato circa 21 milioni.

Calciomercato Roma, Pinto ha incontrato l’agente di Frattesi: le ultime

Come riferito da Sky, nel tardo pomeriggio Tiago Pinto si sarebbe reso protagonista di un summit di mercato con il procuratore del centrocampista, Giuseppe Riso. Un incontro che sarebbe servito a fare il punto della trattativa, e a capire la strategia migliore da adottare per portarla avanti. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori contatti tra le parti, per provare a sbrogliare questa soluzione di impasse. In quest’ottica, la sempre più probabile cessione di Villar al Monza – in procinto di essere definita sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni di euro in caso di salvezza – potrebbe rappresentare una svolta importante, ed avvicinare la linea del traguardo.