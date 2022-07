Calciomercato Roma, cessione in vista: non parte per il Portogallo

Calciomercato Roma, cessione in vista: non parte per la tournée e per la seconda parte di preparazione in Portogallo. Addio quasi sicuro

La Roma proprio in questi minuti sta partendo alla volta del Portogallo per la seconda parte del ritiro. E dove domani mattina, con inizio alle 12, e con diretta Tv anche su Dazn, affronterà in amichevole il Sunderland per la seconda uscita della stagione dopo la sgambata contro il Trastevere.

E arriva subito un’importante indicazione di mercato, visto che non è partito con i compagni nella terra dello Special One l’olandese Kluivert. Al centro delle trattative, interessa soprattutto in Francia, il giocatore tornato dal prestito quest’anno sembrava potesse anche cercare di guadagnarsi un posto alla corte del tecnico portoghese. Invece no, non ci sarà. Una cessione quindi appare in vista. E magari c’è stata anche un’accelerazione in qualche trattativa che lo hanno riguardato in questo ultimo periodo. Vedremo.

Calciomercato Roma, Zaniolo con la squadra

Invece è partito con la squadra Nicolò Zaniolo, nonostante le voci di un possibile addio con destinazione Juventus. Assente nella prima contro il Trastevere per un problema fisico, vedremo domani se verrà mandato in campo dal tecnico portoghese. Infine, ecco la lista completa dei convocati che sono partiti in questi minuti.

Portieri: Rui Patricio, Svilar, Boer.

Difensori: Smalling, Kumbulla, Ibanez, Mancini, Karsdorp, Celik, Vina, Spinazzola, Calafiori, Tripi.

Centrocampisti: Pellegrini, Matic, Cristante, Bove, Veretout, Darboe, Faticanti, Ivkovic.

Attaccanti: Abraham, Zaniolo, Shomurodov, Carles Perez, El Shaarawy, Felix, Volpato