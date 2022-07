Roma-Nizza, errori e polemiche social: “Impresentabile”

Roma-Nizza, è terminato il primo tempo di Roma-Nizza: sono diversi i titolari di Mou bersagliati da critiche sui social.

Altra amichevole di un certo tenore per la Roma di José Mourinho che, prima di lasciare l’Algarve, è scesa in campo contro i francesi del Nizza per riscattare la sconfitta patita martedì scorso al cospetto dello Sporting Lisbona. I transalpini nelle altre gare pre-season avevano pareggiato contro il Cercle Brugge, e perso con Benfica e Fulham.

Il primo tempo tra Roma e Nizza si è chiuso sul risultato di 0-1, che per quanto fatto vedere nei primi quarantacinque minuti, sta anche stretto alla compagine transalpina, che ha avuto a lungo in mano il pallino del gioco. I due errori grossolani di Svilar e Vina hanno praticamente spalancato le porte al vantaggio del Nizza: il neo estremo difensore giallorosso è stato etichettato come “impresentabile” da alcuni tifosi, che hanno criticato l’errato posizionamento di Svilar in occasione dell’azione che ha propiziato il goal subito. Anche il terzino uruguayano non è stato esente da colpe, prontamente evidenziate dai tifosi sul web, che hanno definito l’atteggiamento del laterale come “distratto” e grossolano. Per non parlare di Carles Perez, a cui Mourinho ha deciso di concedere una chance dal primo minuto, subissato da critiche: “Fino a quando resterà in campo, non segneremo mai.”