LIVE | Dybala Day: anche Mou alla presentazione della Joya – FOTO e VIDEO

LIVE | Dybala Day, segui con noi ogni momento della cerimonia di presentazione di Paulo alla piazza giallorossa.

Manca sempre meno all’evento di presentazione di uno dei giocatori più attesi e contesi dalla piazza in questi ultimi giorni e, soprattutto, nel corso della corrente campagna acquisti. Dopo una vera e propria telenovela, i tifosi della Roma possono godersi Paulo Dybala, divenuto ufficialmente giallorosso da circa una settimana.

Poche ore dopo la sua presentazione alla stampa, la Joya è pronto al presentarsi anche alla piazza tutta. Segui con noi la cerimonia organizzata dal club al Palazzo Quadrato dell’EUR.

Dybala-day: la presentazione de La Joya | LIVE

Spettacolare gioco di luci successivo alla presentazione di Matteo Vespasiani e la proiezioni dei primi momenti del 21 in giallorosso.

Ecco la Joya, presentatosi ai tifosi presenti.

“Ciao Roma, grazie mille per tutto” le sue prime parole, interrotte dal coro “Ale, Forza Roma Ale” e seguite da quello intonante il suo nome.

“Come ho detto oggi, ero molto curioso di conoscere questi tifosi. Ho giocato tante volte qui a Roma e ogni volta è stato difficile, non solo per la squadra ma anche per l’ambiente che create. Essere qui davanti a voi è un privilegio e mi state dando grande carica. Non vedo l’ora di correre sotto la Curva con voi”. “Avere questi tifosi e ricevere questo calore e affetto mi da una grande responsabilità ma è molto bello. Ora sto lavorando con tante persone dello staff che mi stanno aiutando per mettermi a disposizione e dare tanta gioia a questo pubblico incredibile che è stasera qui con noi”.

L’effetto Dybala è stato poi concretamente presentato da Vespasiani che ha sottolineato come per le prime due partite casalinghe siano stati venduti quasi 100mila biglietti, ai quali vanno aggiunti i circa 40mila per l’amichevole con lo Shakhtar.

“Mi immagino un derby bellissimo” ha poi dichiarato Dybala, dopo aver sciorinato la sua esultanza tipica, catalizzando i cori e sfottò tipicamente da stracittadina. Inno finale, preceduto dal primo “Daje Roma Daje” di Paulo Dybala che si è poi seduto e goduto il primo “Roma Roma Roma” da giocatore della Roma.