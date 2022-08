Calciomercato Roma, annuncio ufficiale dopo l’offerta: “Voglio il rinnovo”

Calciomercato Roma, immediata e secca la smentita giunta tramite le dichiarazioni del giocatore. Tutti gli aggiornamenti.

Come più volte evidenziato, siamo ormai entrati in una fase molto calda della campagna acquisti, come restituitoci anche dal diffondersi di numerose notizie sottintendenti la prossimità della chiusura di determinate piste e trattative. Basti pensare a quella per Wijnaldum, per la quale manca un’ufficialità che i tifosi si augurano possa giungere nelle prossime ore, durante le quali è previsto anche l’approdo dell’olandese all’ombra del Colosseo.

All’approdo dell’attesissimo Gini si aggiunga però la consequenziale uscita di Jorda Veretout, protagonista di una stagione che lo ha visto giocare al di sotto delle aspettative e delle proprie capacità e che ha alla fine convinto Mourinho a lasciarlo partire. Dopo un buon inizio, infatti, l’ex Fiorentina non solo ha perso vigore e continuità di prestazioni ma ha anche perduto gerarchie, complice il rincalzo invernale di Sergio Oliveira.

Calciomercato Roma, Bartra esce allo scoperto

Come resocontatovi in queste ore, Jordan andrà al Marsiglia per 11 milioni di euro, rappresentanti la giusta linfa da garantire a Pinto per rientrare degli importanti investimenti fatti in questo biennio, complici anche i previsti e sperati introiti legate ad altre uscite programmate e che a Trigoria si augurano di poter chiudere nelle prossime settimane. L’ingaggio di Wijnaldum suggellerà infatti ulteriormente una rosa quasi prossima alla sua definizione, per la quale manca però qualche ultimo aggiustamento in alcune regioni.

In attesa del Gallo Belotti e di comprendere se possa esserci un ultimo acquisto a cetrocampo, Pinto sa bene di dover intervenire anche nel reparto arretrato, presso il quale si è registrata la sola novità Celik. In giornata vi abbiamo detto dell’avanzamento della proposta di Marc Bartra. Le recenti dichiarazioni dell’ex Barcellona, ora al Betis, lasciano però intendere come egli abbia preso una posizione ben precisa.

Al termine dell’amichevole con il Real Saragozza, Marc ha così detto del suo futuro ai microfoni di Sevilla.abc. “Il club sa quali siano le mie intenzioni. Sono concentrato e lavoro per essere al cento per cento in vista dell’inizio stagione. C’è un buon feeling con i compagni e sono contento dell’importanza del progetto. Voglio restare qui e rinnovare“.