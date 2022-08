Calciomercato Roma, volo prenotato per Wijnaldum

Calciomercato Roma, ecco quando può arrivare Wijnaldum, atteso nelle prossime ore nella Capitale. Tutti gli aggiornamenti.

In seguito ad una trattativa tortuosa quanto complessa, il centrocampista olandese sembra ormai destinato al divenire una nuova pedina di Mourinho. In realtà, come raccontatovi nella tarda serata di ieri, per Georginio mancherebbe di fatto solo l’ufficialità. Certo, in nome di ricordi e situazioni non proprio felicissime è giusto evidenziare come tale aspetto non possa essere considerato un dettaglio ma tutte le difficoltà incontrate ultimamente sembrerebbero ormai superate.

La volontà del giocatore di tornare a sentirsi nuovamente vivo calcisticamente, la forte pressione di Mourinho su Pinto e lo stesso olandese al fine di garantirsi un fondamentale corroboramento nel reparto centrale di campo, unitamente all’esigenza dello stesso PSG a liberarsi dell’ex Liverpool dopo una stagione per lui non felicissima, hanno permesso di giungere alla fumata bianca.

Calciomercato Roma, ecco quando arriva Wijnaldum

Come dicevamo, in nome di esperienza passate come quella di Politano o Malcom, il tifoso della Roma ha maturato in questi anni un atteggiamento in pieno stile San Tommaso, soprattutto in scenari complessi e nobili come quello di cui si sta discutendo da almeno un mese a questa parte.

Non dovrebbe però essere questo il caso, con i dovuti scongiuri, dal momento che tutti i dettagli sono stati sistemati e lo stesso slittamento di cui saputo ieri non è da sottintendersi come il segnale di un ipotetico problema o intoppo. A confermare tale aspetto è quanto si apprende circa il possibile arrivo di Wijnaldum nella Capitale. Il numero 8 degli Orange è infatti atteso da diverso tempo in città ma la giornata odierna potrebbe davvero essere quella decisiva. Il club sta lavorando per farlo arrivare oggi pomeriggio con pista per Ciampino bloccata attorno alle 17.