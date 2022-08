Salernitana-Roma, esodo giallorosso: sold-out ufficiale

Salernitana-Roma, è di queste ore l’annuncio ufficiale da parte del club. Tutte le informazioni a poche ore di distanza dalla prima gara del campionato.

Ci siamo, finalmente! Dopo settimane contraddistinte da tante voci di mercato, da timori circa possibili partenze ma anche speranze su importanti approdi, ci apprestiamo ad entrare in una fase calda ma finale della campagna acquisti, alla luce di un esordio stagionale ormai prossimo e che vedrà le due milanesi inaugurare la Serie A già nella giornata di domani.

Per quanto riguarda la Roma, i giallorossi sono attesi dal delicato incrocio con la Salernitana, affrontata già lo scorso anno nel mese di agosto e in grado di distinguersi il passato 10 aprile per una nobile prestazione allo Stadio Olimpico. In quel caso, Carles Perez e Smalling permisero a Mourinho di ottenere negli ultimi dieci minuti la vittoria in rimonta, imponendosi per la seconda volta dopo il poker della gara di andata. Tante cose sono però cambiate da allora, da entrambe le parti.

Salernitana-Roma, sold-out ufficiale del settore ospiti

Lo stesso esterno spagnolo non è più un giallorosso mentre plurime novità, societarie prima che tecniche, hanno interessato quei granata campani salvatisi in extremis ma con merito lo scorso anno e fin qui distintisi per una campagna acquisti importante e funzionale, sottintendente il forte anelito dell’ex Roma De Sanctis ad accontentare l’anelito di Iervolino e Nicola ad affrontare un percorso meno tortuoso rispetto al passato.

In attesa di comprendere con quale consapevolezza la Salernitana affronterà il suo secondo anno in Serie A e consapevolmente della delicatezza dell’incontro, al netto dell’importanza dello scacchiere di Mourinho, riportiamo di seguito l’annuncio ufficiale del club capitolino. Nel pomeriggio odierno la Roma ha infatti annunciato il sold-out del settore ospiti.

“La grande passione dei tifosi giallorossi non conosce soste, né in casa né in trasferta. Tutti i biglietti del settore riservato ai romanisti per Salernitana-Roma sono esauriti. La sfida, che vale la prima giornata di campionato, si giocherà allo stadio Arechi domenica 14 agosto alle 20:45. L’AS Roma sconsiglia di recarsi a Salerno senza essere in possesso del biglietto per la partita”.